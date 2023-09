ಅಲ್ಪ ನೆರವು

September 14, 2023 12:34 pm | Updated 12:34 pm IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು (ಸಿಪಿಐ) ಜುಲೈನ ೧೫-ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿದರೂ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ. ೬.೮೩ಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತೋರಿಸುವಂತೆ, ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವೇಗ ಇನ್ನೂ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಗ್ರಾಹಕರು ಶೇ. ೧೦.೪ರಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿಐನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ೧೨ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಅನುಕ್ರಮ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದ ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಲೆ ಶೇ. ೫.೮೮ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮಾಸಿಕ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೨.೩ ಮತ್ತು ಶೇ. ೨.೩ರಷ್ಟು ಅನುಕ್ರಮ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇವೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಅನುಕ್ರಮ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ ರವರೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೩ ರಂದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ₹೩೩.೩೯ ಆಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ರಫ್ತು ಸುಂಕ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೯ ರಂದು ಅದರ ಬೆಲೆ ₹೩೦.೭೨ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಶೇ.೮.೭ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನಿಶ್ಚಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. ೧೦ರಷ್ಟು ಮಳೆಕೊರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇಳೆಗಳ ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೮ ರಂದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೮.೬ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಒಪೆಕ್+ ಒಕ್ಕೊಟದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೨ ರಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ $೯೨.೬೫ ಗಿಂತಲೂ ಶೇ. ೭.೨ ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶವು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಬಡ್ಡಿದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರವು ೨೫೦ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟುಗಳಿಂದ ತಗ್ಗಿ ಶೇ. ೪.೩೩ಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹೊರತು, ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಶೇ. ೬.೨ರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪಳಗಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

