ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ

August 03, 2023 10:19 am | Updated 10:19 am IST

ADVERTISEMENT

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಐಪಿಎಸ್) ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ಅಮಾನತಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆಯಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಗುರುತಿಸದಿರುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. ೧೯ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುದೇ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇತರ ಅನೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಿವೆ. ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೭ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇತರ ದತ್ತಾಂಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವೈಖರಿಯತ್ತಲೇ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ೨೦೧೭-೧೮ರ ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ೨೦೧೧-೧೨ರ ಗ್ರಾಹಕ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಆಯೋಗ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒದ ಆವರ್ತಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ನಿರುದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರವು ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಳಂಬದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರನಡೆದರು. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಸರಣಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಸರ್ಕಾರವು ದಶವಾರ್ಷಿಕ ಜನಗಣತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಇದು ಜನಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಹಲವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣ ಆಗಲೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉತ್ತಮ ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.