ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಿತಿಗಳು

July 07, 2023 10:30 am | Updated 10:30 am IST

ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಒಎಂಎಸ್ಎಸ್) ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವರ್ಧಿತ ಗಮನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಧಾನ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಒಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರತಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗಿರುವವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲುವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಎನ್‌ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎ ಅಲ್ಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಮನವಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ವರ್ಗದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅರ್ಹರು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಸಿಕ ಹಂಚಿಕೆಯಡಿ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇದು ಒಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಜಾಣತನವಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಾಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ೨.೦ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮವು ಯು-ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತರೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯೇ ಕಾರಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯಸಿದಂತೆ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ೫ ಕೆಜಿಯಿಂದ ೧೦ ಕೆಜಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಲೆಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೊದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೋಯಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.