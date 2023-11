November 16, 2023 10:57 am | Updated 10:57 am IST

ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದೆಣಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡದಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಪರಿಣತರು ಮರಣದಂಡನೆಯ ರದ್ದತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ವಾದಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡಾ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿಬಿಡುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಷ್ಟೆ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಲವು ತಾರ್ಕಿಕ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ಕೆಳಹಂತದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮರಣದಂಡನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ೨೦೦೭ ರಿಂದ ೨೦೨೨ ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಏಳು ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರಣದಂಡನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವ್ಯಾವುವೂ “ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ” ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲ.

ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣದಂಡನೆಯು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೀವನದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಸೆರೆವಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಂದು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಹುತೇಕ ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದು ಮರಣದಂಡನೆಯ ರದ್ದತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾದರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರುವುದೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಳಿದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಂದು ನೂತನ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಂತು ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವಾಗಬಾರದು. ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಉಪಶಮನ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

