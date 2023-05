ಸೋಲಿನ ಪಾಠಗಳು

May 15, 2023 10:24 am | Updated 10:24 am IST

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜನಾದೇಶ ದೊರೆತಿದೆ. ೨೨೪ ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೧೩೫ ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಇದ್ದ ಏಕೈಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ನಿಜ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಮರಳಿ ಮೇಲೇಳದಂತೆ ಹೊಡೆತ ತಿಂದದ್ದು ನೈತಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್. ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಲಿದೆ ಎಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರ ಅವಕಾಶವಾದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಜನ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಒಬ್ಬರ ಕಾಲು ಒಬ್ಬರು ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗಿದ್ದ ಅಸಮಧಾನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಜನಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆದಾಳುವ, ಕೋಮುವಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರುವ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಇದರ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ತೋರಿತು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾಗಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಬದಲಿಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೋಮುವಾದದ ಅಮಲುಣಿಸಲು ನೋಡಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಬೇಕಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಕ್ಷವಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿಯಬೇಕು.೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರ ವಿಫಲವಾದ ಮೇಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕರೂಪದ ಎರಕಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಯುವುದು ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವುದು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೂ ಮಾರಕ. ಸ್ಥಳೀಯ ಡೈರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ತನ್ನ ಈ ಹಿಂದಿನ ನಡೆಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಜಾತಿ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲೂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರು ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ADVERTISEMENT

