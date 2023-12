ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕುಸಿತ

December 19, 2023 10:16 am | Updated 10:16 am IST

ಕಳೆದ ವಾರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಲೋಕಸಭೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಂಧಲೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎರಡೂ ಆಳವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ೭೮ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೯೨ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೪ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ೯೪ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ೨೦೦೪ ರಿಂದ ೨೦೧೪ರವೆರೆಗೆ ಎರಡು ಲೋಕಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಾ ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ೨೦೧೪ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಮಾನತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಗುಣವೇ ಚರ್ಚೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ. ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ಎಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಭಾಷಣಗಳ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರವಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಗಳ ಕೂಲಂಕುಷ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನೂ ಅನುಮತಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಳಗೂ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯರ ನಾಟಕೀಯ ನಡೆಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯ ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ನಡೆಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿಯೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿ-ಡೆಮ್ ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತವನ್ನು “ಚುನಾವಣಾ ನಿರಂಕುಶಪ್ರಭುತ್ವ” ಇರುವ ದೇಶ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು. ಕಳೆದ ವಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂತಹ ನಡೆಗಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತವನ್ನು “ಭಾಗಶಃ ಮುಕ್ತ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆಯಷ್ಟೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

