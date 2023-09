September 16, 2023 12:00 pm | Updated 12:00 pm IST

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ (ಟಿಡಿಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ನಾಟಕೀಯ ಬಂಧನವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಹರಳುಗಟ್ಟಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಯುವಜನ ಶ್ರಮಿಕ ರೈತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ) ತಂತ್ರವೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ ಟಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಾಡಲು ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ (ಜೆಎಸ್‌ಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು, ಟಿಡಿಪಿಯ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಡಿಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಮತ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ “ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ” ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿಡಿಪಿ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ತೊರೆದಿತ್ತು. ತನ್ನ ಮಕುಟಮಣಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಇಂಜಿನ್ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವೈಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿಪಿಯು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರೂ ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗನ್ ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆ “ನವರತ್ನಗಳ”ನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅಮಲು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ರಾಜಧಾನಿಗಳ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಮಲು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಣನೀಯ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿಯ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಪಕ್ಷದ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕುರುಹು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ೨೦೨೪ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದು ಅಸಂಭವ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜಗನ್ ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಂದಿದ್ದ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ, ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ ನಡೆದಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮಂಥನದಿಂದ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಮರಳಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಜಗನ್ ಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಟಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಷ್ಟೆ.

