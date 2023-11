November 21, 2023 11:08 am | Updated 11:08 am IST

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಘೋಷಿತ ಅರಾಜಕ-ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಜೇವಿಯರ್ ಮಿಲೀ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿರುವುದರ ಸೂಚನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಹೊರಹೋಗುವ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸೆರ್ಗಿಯೊ ಮಾಸ್ಸಾ ಅವರ ಶೇ. ೪೪ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲೀ ಅವರು ಶೇ. ೫೬ರಷ್ಟು ಮತ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲೀ ಅವರು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು “ಧ್ವಂಸ” ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯ-ಎಡ ಪೆರೋನಿಸ್ಟ್ ಚಳುವಳಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು “ಸ್ಫೋಟಿಸಿ” ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. ೧೪೦ ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. ೪೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೆಸೊ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಈಗ ೧೦೦೦ ಪೆಸೊಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದು ಡಾಲರ್ರಿಗೆ ೮೦ ಪೆಸೊ ಇತ್ತು. ಮಿಲೀ ಅವರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಡಪಂಥೀಯರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಾಸ್ಸಾ ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು.

ಮಿಲೀ ಅವರ ಗೆಲುವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಜೈರ್ ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಿಲೀ ಅವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರ ನಿಲುವುಗಳೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಪೆಸೊ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ ಅನ್ನೇ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬಯಸಿದ್ದಾರೆ, ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೆಡವಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸಮಾಜವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸದಿಂದ ೨೦೨೦ರ ಅಮೇರಿಕಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಿಲೀ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಚುನಾವಣೆಗಳು “ರಿಗ್” ಆಗಬಹುದೆಂದು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಪೆರೋನಿಸಂ ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ಮಿಲೀ ಅವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧದ ದಣಿವರಿಯದ ಹೋರಾಟಗಾರ ತಾನೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತದಾರರು ಅವರ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವರ ಲಿಬರ್ಟೇರಿಯನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ (ಅವರ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಷವು ೭೨-ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ೨೫೭ ಬಲದ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೩೮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ), ಅವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಬೋಲ್ಸನಾರೊ ಅಡಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ಇದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಗಳು.

