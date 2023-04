ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾಫಿಯಾ

April 28, 2023 09:52 am | Updated 09:52 am IST

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಬಾರದು

ಮಂಗಳವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೂರ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಡೆದ ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ, ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆರೆಯ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಯಾರ್ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ೩೩ ವರ್ಷದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯನ್ನು ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಸಿದ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಸುಧೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ೨೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿರುವಳ್ಳೂರಿನ ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಬಳಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಇಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೩ ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಛಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್ ನೀತಿಯು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೃಢ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ಇದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹೧ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರೀ ಕೆಲಸ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನದಿ ಮರಳಿನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತ ನಿಯಂತ್ರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಎಂ-ಸ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.