June 29, 2023 10:35 am | Updated 10:35 am IST

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಕುರಿತು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಫಲಶೃತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೧೪ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದವರು ಮತ್ತು ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊರೆದವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ೧೬ ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೂ ಸಹ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆ ಶುರುವಾಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ೨೦೨೩-೨೪ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪಿಂಚಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆತಂಕ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸುಮಾರು ೧೦೦೦ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ತಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಾದರೂ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ೨೦೧೪ಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದವರ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾದಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭೌತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸೀಮಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೊಳಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಯೇ ಹೋಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಂದಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

