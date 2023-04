ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು

April 29, 2023 11:24 am | Updated 11:24 am IST

ಕೊರಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾತುಕತೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ

ಯುಎಸ್-ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಯ ೭೦ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂನ್ ಸುಕ್-ಯೋಲ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ “ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೈ” ಹಾಡು ಹಾಡಿದರಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಕೊರಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇದನ್ನು “ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಘೋಷಣೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಪರಮಾಣು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜಂಟಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೇನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಅಮೆರಿಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ೪೦ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾ ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಷ್ಟೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ೧೯೯೧ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸಿಯೋಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಅವರು “ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಡಳಿತ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕಟು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಳಸಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜೊಂಗ್ ಉನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಡುವೆ ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹಗೆತನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಇತ್ತಾದರೂ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲು ನಿಂತಿದೆ. ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅದರಾಚೆಗೆ ಆ ದೇಶವು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಈಗಿನಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಡೆನ್ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ತನ್ನ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲ್ಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲುಗಳ (ಐಸಿಬಿಎಂ) ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಗರಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲ ಮಿಸೈಲುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘನ ಇಂಧನ ಐಸಿಬಿಎಂ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೊರಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಸಿರುವ ಪರಮಾಣು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ದೂಡುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತಭವನವು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹುದೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಸಂಭವ ಎನಿಸಿದರೂ, ಈ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮರಳುವುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸುವುದು. ADVERTISEMENT

