ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ

April 29, 2023 11:27 am | Updated 11:27 am IST

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ

ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು "ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ" ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂವಿಧಾನವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ೨೦೦ನೇ ವಿಧಿಯತ್ತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ" ಎಂಬ ಪದಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಂಬುದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಡಾ. ತಮಿಳಿಸೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್ ಅವರು ಹಲವು ವಿಧೇಯಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧೇಯಕ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವೆರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮಾತ್ರ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಔಪಚಾರಿಕವಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಧೇಯಕಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ವಿಧಾಸಭೆಯ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿವೇಚನೆ ಎಂಬಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸರ್ಕಾರವೇ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ೨೦೦ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ: ವಿಧೇಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ತಿಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಮಿತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾವುದೇ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ೧೬೩ನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 'ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ' ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿ

