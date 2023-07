July 18, 2023 10:41 am | Updated 10:41 am IST

ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪುನರ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯದು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರ ಟೆನಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದದಂತಿತ್ತು. ೨೦೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಡೊಮಿನಿಕ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್ ಅವರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ವಿಜಯಗಳು ಹೊಸ ಉದಯಗಳಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಆದರೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ ೨೦ ವರ್ಷದ ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಐದು ಸೆಟ್ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ೨೩ ಬಾರಿ ಮೇಜರ್ ವಿಜೇತ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೌವ್ವನ ಮೂಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ೧೭ ವರ್ಷದ ಬೋರಿಸ್ ಬೇಕರ್ ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು ೧೯ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ, ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ನಂ.೧ ಅಲ್ಕಾರಾಜ್, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್, ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್, ಜೊಕೊವಿಚ್, ಆಂಡಿ ಮುರ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾನ್ ವಾವ್ರಿಂಕಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೇವಲ ಆರನೇ ವಿಜೇತ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ-ಪ್ರೇರಿತ ಮೈಕೈ ನೋವುಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಿಂತ ೧೬ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಎದುರೇ ಸೋತ. ಭಾನುವಾರ ಆತ ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲೂ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೆಲುವಿನ ಅವಕಾಶ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಬಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಜೊಕೊವಿಚ್ ೩೨೯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಐದು ಸೆಟ್‌ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದ ಕೇವಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದ ೨೭೨ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಕಾರಾಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಆಡಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿದ.

ಆದರೆ ಪುರುಷರ ಟೆನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕಾರಾಜ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುರಿಯದೆ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ೨೦೦೩ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರರ್ ಗೆದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆಟಗಾರರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಕಾಯದೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಆಟದ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಡಾಲ್ ೨೦೦೮ರ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರರ್‌ಗೆ, ಮತ್ತು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಚ್ ನಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಫೆಡರರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ದಂತಕಥೆಯಾದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಆಟಗಾರನಾಗುವತ್ತ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಟೆನಿಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ ಸಹ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ವಿಜೇತಳು. ಜೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿನ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ೨೪ ವರ್ಷದ ಟುನೀಶಿಯಾದ ಒನ್ಸ್ ಜಬೇರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ೨೦೧೯ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದ ಆಶ್ ಬಾರ್ಟಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅನುಭವದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ೬ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜಬೇರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಓಪನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ರಹಿತ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು.

