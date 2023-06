ಅಂತರ್ಗತ ದ್ವೇಷ

June 21, 2023 09:56 am | Updated 09:56 am IST

ಮೇ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೋಲೀಸರ ಕೈಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೀಸರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಜೆ) ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತನಿಖೆಯ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು “ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ” ಸೇರಿದಂತೆ ಅತಿಯಾದ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ, ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ನೇಟಿವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನರು ಮತ್ತು “ನಡವಳಿಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಕಲಾಂಗತೆ” ಹೊಂದಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಈ ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ಧೃಢಪಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶ, ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಪೋಲೀಸರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಈ ವರದಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯು ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ೧೯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಲುಗಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. “ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್‌ ಸಾವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು” ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ಡಿಒಜೆ ವರದಿಯು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸುವ ಪೋಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಧರಿಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಅತಿಯಾದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ, ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ, ಪೋಲೀಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಿಲಿಟರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೋಲೀಸ್ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ತುರ್ತು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಚೋಕ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಬಲಪ್ರಯೋಗದ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿಯರಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ತರತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ “ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಂಧರ್ಭಗಳನ್ನೇ ಮಿತಗೊಳಿಸುವ” ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಿಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆಯು ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೂ ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಇತರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಕ್ತರು.

