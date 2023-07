ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಒಮ್ಮತ

July 28, 2023 11:22 am | Updated 11:22 am IST

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ತಳೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟ್‌ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯ ವಾಂಗ್ ಯಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಕ್ರಮಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧದ “ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ತಳಹದಿಯನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ” ಎಂದು ದೋವಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. “... ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆ ಮರಳಲು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ” ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚೀನೀ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಸಂಬಂಧವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ “ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ” ಮರಳಲು ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ತಲುಪಿದ “ಒಮ್ಮತ”ಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿತು. “ಬಾಲಿ ಒಮ್ಮತವನ್ನು” ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಇದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಭೇಟಿಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಂದು ಈರ್ವರೂ ನಾಯಕರು “ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ” ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಡಿಯಗುಂಟ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾರವಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಆಮದುಗಳ ಮೂಲಕ ೨೦೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ೨೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೀನೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ನುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ೧೮ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ, ಎಲ್ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಡಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಡೆಮ್‌ಚೋಕ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಸಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸೇನೆ ಒಳನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದ ಇತರ ಐದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದರೂ, ಇದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಗೌಪ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

