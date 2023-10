ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧ

October 21, 2023 10:11 am | Updated 10:11 am IST

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ೬೨ ರಿಂದ ೨೧ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂಇಎ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮದ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂಬ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಆರೋಪದ ನಂತರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನವ ದೆಹಲಿ ಪರಸ್ಪರರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅತ್ತ ಕೆನಡಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ, ಹೆಸರಿಸದ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾನು ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಇತ್ತ ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುವುದಾಗಿ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆನಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ವೀಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಈ ವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧ರೊಳಗೆ ಕೆನಡಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿತು. ಈ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆನಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ೪೧ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಯೆನ್ನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಅದು ಕರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಯೆನ್ನಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ೧೧.೧ ಭಾರತಕ್ಕೆ “ಮಿಷನ್‌ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ” ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ಎಂಇಎ ಮಾರುತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವೀಸಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆನಡಾ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಈ ನಡೆಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಿ ನಿಜ್ಜರ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕೆನಡಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆನಡಾದ ವಲಸೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಜ್ಜರ್ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಮೋದಿ-ಟ್ರುಡೊ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಭೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೆನಡಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಮೆಲಾನಿ ಜೋಲಿ ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳು ಭಾರತ-ಕೆನಡಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ತರಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾದ “ಫೈವ್ ಐಸ್” ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅತ್ತ ಕೆನಡಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ತರಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲವಷ್ಟೇ ವಿವೇಕ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅದುವರೆಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ.

