ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ

August 28, 2023 10:58 am | Updated 11:10 am IST

ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಸತತ ಎರಡು ಸರಿ àaಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್. ಅದೂ ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾರ್ಡ್-ಕೋರ್ಟ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ತಡರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸೋಮವಾರ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಮೆಡೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೨೦೨೩ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ೨೦ ವರ್ಷದ ಸ್ಪೇನ್ ಆಟಗಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದು, ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ೧ ಆಟಗಾರನಾದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ವಿಜಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ೩೬ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಯುವಕರಂತೆ ಆಡುವ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜೊಕೊವಿಚ್ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್‌ರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದರು. ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಆರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ೨೩ ಬಾರಿ ಮೇಜರ್ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದ ಜೊಕೊವಿಚ್ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆಡಬಹುದು.

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಗಾ ಸ್ವಿಟೆಕ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಟ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರೇ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ೧ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದ ಪೋಲ್ಯಾಂಡಿನ ಇಗಾ ಸ್ವಿಟೆಕ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಲೀಡ್-ಅಪ್ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನೇನೂ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೧೯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್‌ ತುರುಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನಿಂದೀಚೆಗೆ ಆಕೆ ಆಡಿರುವ ೧೨ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೧೧ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ೫೦೦ ಮತ್ತು ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎ ೧೦೦೦ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟೆಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಿಟೆಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ೧೪ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಆಕೆ ಸೋತಿದ್ದಳು. ೨೦೨೩ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ವಿಜೇತೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ವಿಂಬಲ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆರೈನ ಸಬಲೆಂಕ, ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಗೆದ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟಾ ವೊಂಡ್ರೊಸೊವಾ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೇಜರ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಒನ್ಸ್ ಜಬೇರ್, ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ೩ ಯುಎಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ.

