ಕಾಪ್ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಸುತತೆ 

December 15, 2023 11:46 am | Updated 11:46 am IST

೧೯೯೫ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸ್ (ಕಾಪ್) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಕಾಪ್ ಸಭೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಈ ಸಭೆಗಳು ಇಂದು ಜಾತ್ರೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಂದು ಹಲವು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುಂಪುಗಳು, ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಗುಂಪುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು, ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ವರ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನವಜನ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗೃತಿಯ ದ್ಯೋತಕ ಇದು. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರಾಕರಣವಾದಿಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಲೂ ವಾದಿಸುವವರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ಈಗ ಜಾಹೀರು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ನಂತರದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ೧.೫° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳೂ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.

ದುಬೈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳು ಬೇಕಾದವು ಎಂಬುದು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕೀಯವೇ ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸುವಾಗ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು $೭೫೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಕಾಪ್-೨೮ರ ಆಯೋಜಕರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಈ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿವೆ. ಕಾಪ್ ಸಭೆಗಳು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು “ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ” ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು “ಐತಿಹಾಸಿಕ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೂಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದರೆ ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಗದಿರದು. ಸದ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವೇ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಕಾಪ್ ಸಭೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

