ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ

April 08, 2023 11:03 am | Updated 11:03 am IST

ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಹಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ

ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು (ಎಂಪಿಸಿ) ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿಯ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ಹಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿವೇಕದ ನಡೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರು ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು “ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ” ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಶೇ. ೪ರ ಗುರಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಬಿಐನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಚೋದಿಸಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎಂಪಿಸಿಯ ಕಾದು ನೋಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಭಾರತದ “ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಾಲದ ವೆಚ್ಚಗಳು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದೇ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ೨೦೨೩-೨೪ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೇ. ೬.೩ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐನ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗ ಕುಂದದಿರಲು ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರಹಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲು ವಿತ್ತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಯಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಮೂಲ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದಾಸ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಸುವ ಎಂಪಿಸಿಯ ಇರಾದೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಒಪೆಕ್+ ದೇಶಗಳು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಆಮದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ $೮೫ ತಗುಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ದಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೋ ಸಂಭಿವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇವಿನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಇಳಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಧಾತು ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ADVERTISEMENT

