ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ

April 08, 2023 10:32 am | Updated 10:32 am IST

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ₹೨೬೦೦ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ-ತರಂಗ ಪತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಅವಳಿ ಲೇಸರ್ ಇಂಟರ್‌ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಶನಲ್-ವೇವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ (ಲಿಗೊ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಗೊ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಲಿಗೊ ಉಪಕರಣಗಳು ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಲೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಗೋಲಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ ಲಿಗೊ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಉಪಕರಣವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಲೆಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಿಖರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೃಹತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಬೃಹತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯು ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಮಾಜದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾದುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭೂ-ಬಳಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ, ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ನವವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಗುಣದ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಬಗೆದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಲಿಯಾಂಡ್ರಾ ಸ್ವಾನರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ “ವಿಜ್ಞಾನವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಬಹುಜನರ ಕಾಳಜಿಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಈ ವಾದವು ಕೊಂಚ ಟೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಸಾರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಇರುವ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಇದು. ಲಿಗೋ-ಇಂಡಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಗೆ ತಾನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಗೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಹಯೋಗದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರಾಂದೋಲನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆರಂಭದ ಬಿಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ADVERTISEMENT

