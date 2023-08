ಸರಾಗ ಸಾಲದ ಹರಿವು

August 23, 2023 10:53 am | Updated 10:53 am IST

ಸರಾಗ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ’ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹರಿವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪತ್ರದ ಜೊತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ನೀತಿ ಪತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಏಕ-ಗವಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಲದ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಓಪನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳಿಂದ (ಎಪಿಐಗಳು) ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಲದಾತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯ ತಡೆರಹಿತ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಲಗಳು, ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಲ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಲದಾತರು ಆಧಾರ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಟಲೀಕರಿಸಿದ ಭೂದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಳನಾಡಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಲ ಕೈಗೆಟುಕದೆ ಇರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲವನ್ನು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೂ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು “ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ೧೨.೫ ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ರೈತರು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಹುಪಾಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲಗಾರರು ಲೇವಾದೇವಿದಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

