ಹೊಸ ಅಪಾಯಗಳು

October 27, 2023 10:44 am | Updated 10:44 am IST

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೬ ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ತನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಶೇ. ೬.೫ರ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಘಟನೆ, ಅಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಮುಂಗಾರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಯ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಸಂಘರ್ಷ ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎಳೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆಗಳ ಮೇಲಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸ್ಥೂಲ-ಆರ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸದೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್‌ಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುಎಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಇದು ೧೬-ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಶೇ. ೫ ರಷ್ಟನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾರಾಟ ಈ ವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿರುವ ಆತಂಕದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ತನ್ನ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಜಟಿಲಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮುನ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅದರ ಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು “ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ “ತಾತ್ಕಾಲಿಕ” ಉಲ್ಬಣದ ನಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ, ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಸಹ “ದೃಢವಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಚಲಿತವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ೨೦೨೨-೨೩ರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ $೧೦೯.೫ ಮತ್ತು $೯೭.೯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ “ಕಡಿಮೆ” ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ರಫ್ತು ಸಹ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ, ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ತಿನ್ನದೆ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೊಳ್ಳೆಯದು. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಬಾಳಿಕೆ-ಬಾರದ ಗ್ರಾಹಕೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರು ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಸಮ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.