ಅಧಿಕಾರದ ಪತನ

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ೮೦-ಸ್ಥಾನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಟೋರಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ೧೯೮೭ರ ನಂತರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು. ಆದರೆ ಅವರ ಪತನ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಅವರು ಸಂಸದರೂ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಬಂಡಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಜಾನ್ಸನ್ ಕಳೆದ ವಾರ ‘ಪಾರ್ಟಿಗೇಟ್’ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸದನ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ಗೆ “ನಂ ೧೦, ಡೌನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕ ಸ್ಯೂ ಗ್ರೇ ಅವರ ವರದಿಯು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಸಂಸದರ ಸಮಿತಿಯು ಅವರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಾನ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಜಾನ್ಸನ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ. ಲೇಬರ್, ಲಿಬರಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸಂಸದರನ್ನು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ವರದಿಯು “ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ” ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡೆಯ ಬೆಂಚಿನ ಸಂಸದರಾಗಿ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಸದನದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗಲೂ ಸಹ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಕಲ್ಪಿತ ಸಂಸದರ ಗುಂಪನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ತಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಗೆತನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿಯೆನಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸುನಕ್ ಅವರ ದಂಗೆಯು ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಪದಚ್ಯುತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಸುನಕ್ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಟೋರಿ ಸಂಸದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೋರಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ ಹಲವು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್‌ನ ಶೇ. ೪೦ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲದ ಎದುರು ಸುಮಾರು ಶೇ. ೩೦ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಪುನರಾಗಮನದ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೋರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪುನರಾಗಮನದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಜರ್ಜರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು “ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಸುವ” ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

