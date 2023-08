ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

August 02, 2023 10:34 am | Updated 10:36 am IST

ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಐದು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಶೇ. ೮.೨ಕ್ಕೆ ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಅಳೆಯುವ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿಗೆ ಶೇ. ೧೮ರಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ. ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ. ೨೧.೯ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡಾ ಏರುತ್ತಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂಗಿಂತ ಕೊಂಚವಷ್ಟೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. ೧೫.೯ ಮತ್ತು ಶೇ. ೧೨.೨ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಈ ಎರಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ, ನಗರ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲಗಳ ಮೇಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತೇಜನ ಒದಗಿಸಿವೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. ೬೨ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೨೪ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ₹೧.೧೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು, ಚಂಡಮಾರುತವು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದರೂ, ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಜೂನಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೯.೮ರಷ್ಟು ಏರಿ, ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ. ೮.೭ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶೇ. ೧೪ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಲೋಹ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ವಲಯಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಇತರ ದತ್ತಾಂಶವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡಿದರೂ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸತತ ೧೩ನೇ ತಿಂಗಳು ಶೇ. ೦.೬ರಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೮ರಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತೈಲ ವಲಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

