ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳು

August 18, 2023 10:43 am | Updated 10:43 am IST

ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬುಧವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ಈ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ₹೧೩,೦೦೦ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹೩ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ) ಶೇ. ೫ ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಚಮ್ಮಾರರು, ಆಟಿಕೆ ತಯಾರಕರು, ಅಗಸರು, ಕ್ಷೌರಿಕರು, ನೇಕಾರರಂತಹ ೧೮ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೩೦ ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನೊಡ್ಡಬಹುದು. ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಕೇವಲ ಅಗ್ಗದ ಸಾಲದ ಅಲಭ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಮಸ್ಯೆ.

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಲದ ಅಲಭ್ಯತೆಯು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅವರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಇದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣದ ಅಂತರ್ತಲೆಮಾರು ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಡಿಮೆ-ವೇತನದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಹ ಆಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ಸದುದ್ದೇಶದ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ತಾಜಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರಸಲು, ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.