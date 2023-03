ಗಾಬರಿ ಬೀಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ

March 25, 2023 11:14 am | Updated 11:14 am IST

ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುವ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮೊದಲಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳೂ ಸಹ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಪ್ಪಾ, ಡೆಲ್ಟಾ, ಬಿಎ. ೨.೭೫ ಮತ್ತು ಬಿಎ ೨.೭೬ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ರೂಪಾಂತರವೆಂದರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನಿನ ಮರುಸಂಯೋಜಕವಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್.ಬಿ.ಬಿ. ೧.೧೬. ದೇಶದ ೧೨ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೋವಿಡ್-೧೯ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುವ ಗುಂಪುಗಳ ಪೈಕಿಯೂ ಕೂಡಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲೂ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂದಾಯಿತು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಿದ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇ. ೩೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರವು ಶೇ. ೧ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದ ತಾಜಾ ಸೋಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಇನ್ನೂ ಕೊನೆಗಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ೧೨ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದಾಜು ಶೇ. ೯೫ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮೂಡಿದರೂ ಸಹ ಗಂಭೀರವಾದ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜನರು ನರಳಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಿಎ ೨ ನಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಯಾವುದೇ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಮರುಸೋಂಕು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನ ಆಗಾಗ ಮರುಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಟ್ಟದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪನ್ನಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಬಲವಾಗುಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳ ಜನ ದೀರ್ಘ-ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಬಳಲುವ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಒಳಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅಗತ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲದಿರಬಹುದಾದರೂ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

