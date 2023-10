October 02, 2023 10:48 am | Updated 11:17 am IST

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬು ಸೊಲಿಹ್ ಬದಲಿಗೆ, ಮಾಲೆಯ ಮಹಾಪೌರ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಪಿಪಿಎಂನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊಹಮದ್ ಮುಯಿಝುನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದೆ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ರನ್-ಆಫ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಯಿಝು ಅವರು ಶೇ. ೫೪ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದರೆ ಸೊಲಿಹ್ ಅವರು ಶೇ. ೪೬ರಷ್ಟು ಮತ ಪಡೆದರು. ಸೊಲಿಹ್ ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ಮತ್ತು ಸೊಲಿಹ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುವುದು ಅವರ ಪಕ್ಷ ಎಂಡಿಪಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲಿಹ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಯಿಝು ಅವರ ಪಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷವು “ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ”, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ, ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ರೂವಾರಿ ಪಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ೧೧ ವರ್ಷಗಳ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಮೀನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚೀನಾದಿಂದ ತಂದ ಸಾಲ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದ “ಸಾಲದ ಬಲೆ”ಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದವು. ಸೊಲಿಹ್ ಅವರು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ “ಭಾರತ ಮೊದಲು” ನೀತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನವದೆಹಲಿ ಅನೇಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶಾಹಿದ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೋಲಿಹ್-ಮುಯಿಝು ನಡುವಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ “ಹಿನ್ನಡೆ” ಎಂದು ಹಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಯಿಝು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೊದಲಿಗರು. ನವದೆಹಲಿಯು ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಚೆಂಡು ಮುಯಿಝು ಅವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಇತರರಂತೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಅವರು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ನೆರೆಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಮೀನ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಯಮೀನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮರಳಬೇಕೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಶೀದ್ ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಯಿಝು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಹ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಈ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಈ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.