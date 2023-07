ಎಮಿರೇಟ್ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು

July 18, 2023 10:45 am | Updated 10:46 am IST

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜುಲೈ ೧೫ ರಂದು ಸೀಮೋತ್ತರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೂತನ ಚೌಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯ ದಿರ್ಹಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಕ್ರಮವು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್‌ನಂತಹ ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ಆಮದುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು “ಅನುಮತಿಸಿದ” ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ದಿರ್ಹಮ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ-ದಿರ್ಹಾಮ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಯೂರೋಗಳಂತಹ ಇತರ ಕರೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎರಡು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಎಮಿರಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತರ ದೇಶದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಂಚಲ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇತರ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ರೂಪಾಯಿಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದರ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಮೇ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯುಎಇಯ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಎಮಿರಾಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಲಾಭದಾಯಕ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಯುಎಇ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೆಂದರೆ, ಯುಎಇ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ‘ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂಟ್ರಿಪೋಟ್’ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಷ್ಯಾದ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಭಾರತ ದಿರ್ಹಾಮ್ ಅನ್ನು ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಯುಎಇಯ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಟ್ರುಶಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ೧೯೬೦ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಲ್ಫ್ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತರ್ಕದ ಮೇಲಷ್ಟೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.

