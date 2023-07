ವಲಸೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

July 13, 2023 10:30 am | Updated 10:30 am IST

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆಯವರ ಡಚ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನವು ವಲಸೆಯು ಹೇಗೆ ಇಂದು ಯುರೋಪಿನ ರಾಜಕೀಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ ರುಟ್ಟೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ನೀತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಪಾಲುದಾರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾದದ್ದರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ನೀತಿಯು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು - ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆ, ಸ್ವತಃ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನೆಲೆ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸೇರಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ. ರುಟ್ಟೆ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರು ಎರಡು ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರಾದರೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನೇ ತೊರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ರುಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ “ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಮಾರ್ಕ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅವರು ೧೭.೫ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಉತ್ತರ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶವಾದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವಿವಾದಗಳು ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡವು, ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದವು. ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅತ್ತ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ರೈತರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನದು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ನೀತಿ.

ಯುರೋಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಂತೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಲಸಿಗರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ೨೧,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ವಲಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ೪ ಲಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ ಈಗಾಗಾಲೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ರಷ್ಯಾ-ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮವು ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿದೆ. ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ವಲಸಿಗ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನಬೆಂಬಲ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ೨೦೨೨ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರೀನ್ ಲೆ ಪೆನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನವ-ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಮೂಲದ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯಾಕೋಸ್ ಮಿಟ್ಸೋಟಾಕಿಸ್‌ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೂರ ವಲಸಿಗ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಟರ್ಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುಟ್ಟೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಲಸೆ ವಿರೋಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಲೆಯನ್ನೇರಿ ದಡ ಸೇರಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಲಸೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯುರೋಪ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಲಸೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇಶವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಲಸಿಗರನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಬಲಪಂಥೀಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

