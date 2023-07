ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು

July 13, 2023 09:46 am | Updated 09:46 am IST

ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಬಹು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎರಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ತೀರ್ಪಿನ ಭಾಗ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದರೂ, ತೀರ್ಪಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ ೩೧ಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್‌ನ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ತು ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಈಗ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದರೂ ೨೦೨೧ ಮತ್ತು ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. “ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ” ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಪು ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ವಾದಿಸಿದಂತೆ, ತುಂಡು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಆ ಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ, ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕರ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನದ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಸಿಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಲ್ಲ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.