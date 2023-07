ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ  

July 20, 2023 11:05 am | Updated 11:06 am IST

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ೩೮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯು ೨೦೨೪ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು ಮತ್ತು ೨೦೧೪ ಮತ್ತು ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದಿದೆ. ಮೋದಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತರಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎನ್‌ಡಿಎ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆಗಳ ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೨೦೨೨ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್‌ ಅವರ ಸುಹೇಲ್‌ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವು ಮತ್ತೆ ಕೇಸರಿ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಒಡೆದುಹೋದ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.

ಈ ಚುನಾವಣಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳ ವಿಶಾಲ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಸಭೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳದು ಅವಕಾಶವಾದಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂದು ಮೋದಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಎನ್‌ಡಿಎ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯಾದರೂ ಅದು ೨೦೨೪ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಕೈಲಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ತನಗೇ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತಾನು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಿಜೆಪಿ ಬಯಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ ಜೊತೆಗಿನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯು ಎನ್‌ಡಿಎ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

