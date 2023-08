ಆಳವಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

August 22, 2023 10:18 am | Updated 10:18 am IST

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಶುರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ೨೧ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಆಗಸ್ಟ್ ೪ ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅನುಸೂಯಾ ಉಯ್ಕೆ ಅವರು ಸದನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಭವನದ ಈ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕುಕಿ ಜನಾಂಗದ ಶಾಸಕರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ೨೦೧೬ರ ನಬಮ್ ರೆಬಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು. ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನವು ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದನವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮೈಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ಮಣಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಚಾಚಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತ್ತ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೃದುಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಪುರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಳಂಬ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಲಿಜಿಯಂನ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೋ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಘಟನೆಗಳ ಸರಪಳಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

