ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆ

November 09, 2023 11:52 am | Updated 11:52 am IST

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ನಿಜ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿದೆ. ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಬೀನ್ ರವೂಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮ “ಆರೊಮಾಲಿಂಟೆ ಅದ್ಯತೆ ಪ್ರಣಯಂ” ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ವ್ಲಾಗರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಲಾಗುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಬರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು, ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗಳಿ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆಯೇ ಇದೆ. ತಾನು ನೈಜ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೫ ರಂದು ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇವನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ “ಅನಾಮಧೇಯ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ತಡೆಯಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು; ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ “ರಿವ್ಯೂ ಬಾಂಬಿಂಗ್” ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದೂ ಈ ಆದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗಳಿ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಬಾಂಬಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪದ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ತಾವು ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರ “ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ”ಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಕಡೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ.

