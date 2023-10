ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಕಟಗಳು

October 20, 2023 10:46 am | Updated 10:46 am IST

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು ೧,೪೦೦ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ಹದಿಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ, ದಿಗ್ಭಂದಿತ ಗಾಝಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯಾಹತ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇಧ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ೩,೭೮೫ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಈಗಾಗಲೇ ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಭೂಸೇನೆಯನ್ನು, ಟ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನೂ ಗಾಝಾ ಗಡಿಯತ್ತ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಬಹುದು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ನಗರದ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಿಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಯಹೂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ “ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು” ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೫೦೦ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಕೆಲವೇ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಡೆನ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಇಸ್ರೇಲಿ ಜೆಟ್‌ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಹಾರಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಬಲಿಪಶು ಸತ್ಯ. ದಿಗ್ಭಂದಿತ ಗಾಝಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯು ಅದರ ೨.೩ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗದ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಜಾಣ ಮೌನ ವಹಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೈಡೆನ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಝಾ ನಗರದೊಳಕ್ಕೆ ೨೦ ಟ್ರಕ್ಕುಗಳ ನೆರವನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ೨೦ ಟ್ರಕ್ಕುಗಳ ನೆರವು ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, “ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ”.

ಇಸ್ರೇಲಿನಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರ ಸ್ಯಾಬತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಮಾಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಝಾವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲೇನೂ ಹಮಾಸ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಭದ್ರತೆಯೇ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು “ನಾಶಮಾಡುವುದಾಗಿ” ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಸುಲಭದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಗಾಝಾವನ್ನು ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫತಾಹ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್‌ನ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಮಾಸ್ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್‌ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿನ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದೇನು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರ್ಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, “ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ”ಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಯುಎಸ್, ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತುಕತೆಗೆ ತೊಡಗುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗದು. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.