ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

July 26, 2023 11:24 am | Updated 11:24 am IST

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಬಯೋಎಥಿಕ್ಸ್ ಘಟಕವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (ಸಿಎಚ್ಐಎಸ್) ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತದ ನೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನವ ಸವಾಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು (human challenge studies) ಎಂದೂl ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಿಎಚ್ಐಎಸ್ ಅಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೋಗ-ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ೧೯೦೦ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಜ್ವರ ಅಧ್ಯಯನವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ದುರ್ಬಲ ವೈರಾಣುವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ತಿಳಿದ ಮೇಲಷ್ಟೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಸವಾಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಸವಾಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ೫೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲರಾ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಚ್ಐಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಲಂಡನ್ ಸೋಂಕಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ೩೬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಿಎಚ್ಐಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನುಮತಿಸಿತು.

ಮಾನವ ಸವಾಲಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹಯೋಗವು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೈತಿಕ ಸಂಧಿಗ್ಧತೆಗಳನ್ನೆದುರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಚ್.ಪಿ.ವಿ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗದಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ನೈತಿಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ಈ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಎಚ್ಐಎಸ್ ನಡೆಸುವಾಗ ನೈತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ದುರುಪಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಶೋಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾರತವು ಸಿಎಚ್ಐಎಸ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೀಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು/ರೋಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಿಎಚ್ಐಎಸ್ ಅನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದು ದೃಢವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವುದು ಉತ್ತಮ.

