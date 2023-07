ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

July 14, 2023 10:40 am | Updated 10:40 am IST

ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಂತಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು ೫೦ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಪೀಠಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಈಗ ಉದ್ಯಮವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದಾವೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಶಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಟಗಳು, ಕ್ಯಾಸಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ-ರೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪಣದ ಮೇಲೆ ಶೇ. ೨೮ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇ-ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಮೊಳೆ ಎಂದು ಈ ವಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಸಚಿವರ ಉಪಸಮಿತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಕ್ಯಾಸಿನೊ-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸುತ್ತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಕೆಲವು ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿತು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಶೇ. ೫ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹುರಿಯದ, ಬೇಯಿಸದ ತಿಂಡಿ, ಫಿಶ್ ಸೋಲ್ಯುಬಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೆ ಝರಿ ನೂಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶೇ.೫ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕಾದವು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದು, ಬೃಹತ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿರುವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಚಿವರ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

