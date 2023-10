October 19, 2023 10:57 am | Updated 11:04 am IST

இலங்கையின் வட மாகாணத்தில் உள்ள காங்கேசன் துறைக்கும் தமிழ்நாட்டின் நாகப்பட்டினத்திற்கும் இடையில் கடந்த வாரம் பயணிகள் படகு சேவை தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. பாக் ஜலசந்தியின் குறுக்கே கடல் இணைப்பை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்ற நீண்டகால கோரிக்கையை இது நிறைவேற்றுகிறது. சுமார் 25 ஆண்டுகள் நீடித்த இலங்கையின் உள்நாட்டுப் போரால் தலைமன்னார் முதல் ராமேஸ்வரம் வரையிலும், கொழும்பில் இருந்து தூத்துக்குடி வரையிலுமான பாரம்பரிய கடல்வழிப் பாதைகளில் மக்கள் போக்குவரத்தும் பொருட்களின் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு துவங்கப்பட்ட கொழும்பு நகருக்கும் தூத்துக்குடிக்கும் இடையிலான படகுப் போக்குவரத்து போதிய ஆதரவு இல்லாததால் நீண்ட காலம் நீடிக்கவில்லை. ராமேஸ்வரம், தனுஷ்கோடி வழியாக சென்னையையும் தலைமன்னாரையும் ரயில் மற்றும் படகு மூலம் இணைக்கும் பிரபலமான போட் மெயில் இருந்ததை தொண்ணூறு வயதுகளில் இருப்பவர்கள் இப்போதும் நினைவுகூர்வார்கள். 1964 டிசம்பரில் தனுஷ்கோடியை சீரழித்த புயலும் உள்நாட்டுப் போரும் பல போக்குவரத்து இணைப்புகளை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த நிலையில், இரு நாட்டு மக்களும் விமான சேவைகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. இப்போதெல்லாம் மதுரை மற்றும் திருச்சிக்குகூட விமான சேவைகள் இருக்கின்றன. பத்து மாதங்களுக்கு முன்பு, சென்னை - யாழ்ப்பாணம் மார்க்கத்தில் மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட விமான சேவையில், ஒரு மதிப்பீட்டின்படி ஆறு மாதங்களில் இந்தியாவில் இருந்து 10,000 சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்கைக்கு பயணம் செய்திருக்கிறார்கள். கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் தொடங்கப்பட்ட தனியார் கப்பல் சேவையில் 6,000 பயணிகள் இலங்கைக்கு பயணம் செய்திருக்கிறார்கள். நாகப்பட்டினம் - காங்கேசன்துறை சேவையின் தொடக்க நிகழ்வில் குறிப்பிட்டபடி, இந்த போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டிருப்பது பண்பாட்டு, பொருளாதார மற்றும் நாகரீக உறவுகளை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பிலும் ஒத்துழைப்பையும் மேம்படுத்தும். ஒரு கட்டத்தில் இது இலங்கையில் இருந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் ஆயிரக்கணக்கான அகதிகளை தங்கு தடையின்றி திருப்பி அனுப்பவும் வழிவகுக்கக்கூடும்.

இந்த மாதம் சில நாட்களுக்கு நீடித்த இந்த போக்குவரத்து சேவையின் வழக்கமான செயல்பாடுகள் வடகிழக்கு பருவ மழையை கருத்தில் கொண்டு ஜனவரியில் மீண்டும் தொடங்கப்படவிருக்கின்றன. அதற்குள், அதிகாரிகள், குறிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கும் அதிகாரிகள், படகு சேவையின் நிலைத்தன்மையின் நலன் கருதி நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. ஒரு பயணத்திற்கு ஒரு நபருக்கு சுமார் ரூ .7,670 என்று கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டணத்திற்கும் விமான கட்டணத்திற்கும் இடையிலான வித்தியாசம் படகு பயணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் அளவுக்கு போட்டித் தன்மை கொண்டதாக இல்லை. 50 கிலோ வரை பொருட்களை கொண்டு செல்லலாம் என்றால் அது உதவியாக இருக்கும். இலங்கையிலிருந்து வரும் பயணிகள் சென்னைக்கு வருவது உறுதி என்பதால் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் தங்குமிடம், ரயில் இணைப்பை மேம்படுத்துதல் போன்ற வசதிகளில் கவனம் தேவைப்படும். இலங்கையைப் பொறுத்தவரையில், பொருளாதார வல்லுநர்கள், கொள்கை வகுப்பாளர்கள் மற்றும் செயற்பாட்டாளர்கள் ஆகியோர் உள்ளார்ந்த சமச்சீரற்ற இருதரப்பு உறவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, வடக்கு மாகாணத்திலிருந்து ஏற்றுமதி உள்ளிட்ட பொருளாதார உறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும். இறுதியில், இந்த சேவையை வெற்றிகரமாக்குவதற்கு நிலையான கொள்கை கவனம்தான் முக்கியமானது. எப்படியிருந்தாலும், வேளாண் மண்டலமான நாகப்பட்டினம், தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரரீதியாக பின்தங்கியிருக்கும் பகுதிகளில் ஒன்று. அதனால் தூத்துக்குடி-கொழும்பு சேவைக்கு நேர்ந்த நிலை நாகப்பட்டினம் - காங்கேசன்துறை படகு சேவைக்கு நேராமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது இரு நாட்டு அரசுகளின் கடமை.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.