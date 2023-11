ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯ

November 09, 2023 11:45 am | Updated 11:45 am IST

ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ) ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಜಿಕೆಎವೈ) ಒಟ್ಟು ೮೦.೪ ಕೋಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐದು ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಮೊದಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಎಂಜಿಕೆಎವೈ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೨ರ ನಡುವೆ ₹೩.೪೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ೧,೦೧೫ ಲಕ್ಷ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಆಹಾರಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೦೨೨ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿತ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಹತೆಗಳನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ದುರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿರಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದು ಚುನಾವಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩ ರಂದು ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೨೦೨೨ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯೂ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು “ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ಸೂಚನೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ಶೇ.೧೭ರಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಆಹಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ.೭.೫ರಷ್ಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇ. ೫.೭ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ₹೧೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

