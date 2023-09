ಅಸಮ ಚೇತರಿಕೆ

September 02, 2023 10:34 am | Updated 11:09 am IST

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಜಿಡಿಪಿ) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ (ಜಿವಿಎ) ಇಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೭.೮ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಶೇ.೮ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ೨೦೨೩-೨೪ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶೇ. ೬.೫ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ನೋಟವು ಈ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ನಿಧಾನವಾಗಲಿದ್ದು ಅಂತಿಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫.೭ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ನಿಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳ ಮುನ್ನೋಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಆರ್‌ಬಿಐನ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಭೆವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ವಿ. ಅನಂತ ನಾಗೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.೬.೫ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಶೇ.೬.೩ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನವಾಗಿರಲಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೃಷಿ ರಂಗದ ಜಿವಿಎ ಶೇ.೩.೫ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಕುಸಿದಿರುವುದು ರಬಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ದೃಢವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯು ಶೇ.೯.೨ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೊವಿಡ್-೧೯ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. ೧.೯ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಇದು ಈ ಉದ್ಯೋಗ-ತೀವ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಚಕ್ರವು ಉರುಳಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪಾಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದ ಜಿವಿಎ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಂಕೋಚನದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸತತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.೪.೫ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಶೇ.೪.೭ ಮುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚೇತರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಶೇ.೬ರಷ್ಟು ಏರಿತಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಪಾಲು ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವವರದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲ ಚೇತರಿಕೆ ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಮೇಲಿನ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಂತಹ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹೨೦೦ ಕಡಿತದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯ ಒಡ್ಡಲಿದೆ.

