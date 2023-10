ಆಂತರಿಕ ಜಗಳ

October 27, 2023 10:41 am | Updated 10:41 am IST

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಲೂಸಿಯಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೈಕ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಬಹುಮತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಒಮ್ಮತದ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩ ರಂದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆವಿನ್ ಮೆಕಾರ್ಥಿಯ ಪದಚ್ಯುತಿ ಕೆಳಮನೆಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ನಂತರ ಹಲವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯದೇ ಸೋತರು. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿಫಲವಾದವು. ಮಿನ್ನೇಸೋಟದ ಟಾಮ್ ಎಮ್ಮರ್, ಓಹಿಯೋದ ಜಿಮ್ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ಲೂಸಿಯಾನದ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಕೇಲಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಲು ಅಗತ್ಯ ೨೧೭ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಜಾನ್ಸನ್ ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂತರದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಹುದ್ದೆ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಮನೆಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಕ್ರೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟಗಳು ತಡೆದವು. ಪಕ್ಷವು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೀಳಿಹೋಗಿದೆ. ಎಮ್ಮರ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ “ರಿನೋ” ಅಥವಾ “ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಇನ್ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ” (ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅವರು “ಟ್ರಂಪ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಗಾದ (ಮೇಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್) ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ,” ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು “ದುರಂತ”ವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈಗಲೂ ಅವರಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ೨೦೨೪ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಬಹುದು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ “ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ” ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ೨೦೨೦ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಸದನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಹಸನವು “ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ” ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರ ನಡುವೆ ಮಡುಗಟ್ಟಿರುವ ಕೋಪ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಡೆಮೋಕ್ರಾಟರಿಗಿಂತ ಇದೇ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ.

