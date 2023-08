ದುರ್ಬಲ ಕಾನೂನು

August 09, 2023 10:38 am | Updated 10:38 am IST

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆ, ೨೦೨೩ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಸೂದೆಯು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಹಲವು ಕರಡುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೨ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದ ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ‘ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಘಟಕದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ‘ಡೇಟಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ’ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಅಂತಹ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾ ಗೋಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಅನುಸರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಡಿಪಿಬಿ) ಡೇಟಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೂರನೇ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮಿತಿಯ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಧ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿತ್ತು. ೨೦೨೩ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮದಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ೨೦೧೮ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿಪಿಬಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಲಿದ್ದು ಅವರು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಒಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.

