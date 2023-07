ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಾತ   

July 20, 2023 11:02 am | Updated 11:02 am IST

ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಛೇರಿ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ) ನಡೆಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಹೊಸದಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು (ಎಸ್‌ಸಿಒಎಸ್) ರಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರೊಣಬ್ ಸೇನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್‌ಸಿಒಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಬದಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೇನ್ ಅವರದೆ ನಾಯಕತ್ವ. ಈ ಬಾರಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿಒಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಹೊಸ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೧೪ ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಬಹುಮತ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ನೂತನ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ನಡೆಸಿದ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸೂಕ್ಶ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳಾದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಂತಹ (ಜಿಡಿಪಿ) ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಡೆಯ ಬಾರಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ೨೦೧೭-೧೮ರಲ್ಲಿ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ದತ್ತಾಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೇ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಇಂತಹುದೇ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತೋರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಪೂರ್ವತಯಾರಿ. ಇದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ ಆದರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೂ ಅನುಮಾನ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ೨೦೧೭-೧೮ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದತ್ತಾಂಶವು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಆಘಾತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ೨೦೧೧-೧೨ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದರೂ ಹಲವು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದತ್ತಾಂಶವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದತ್ತಾಂಶ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಸುಕು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘವಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲೂ ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೂತನ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆ ಸದ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ವಾತದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ನೆಲದ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನರಿತು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

