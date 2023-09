ಕದಡಿದ ನೀರು  

September 30, 2023 10:31 am | Updated 10:31 am IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಿತ ಸ್ಕಾರ್ಬರೋ ಶೋಲ್ ಬಳಿ ಚೀನಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ೩೦೦ ಮೀಟರ್ ತೇಲುವ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ “ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ” ಮನಿಲಾಗೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದ ಬಹುಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಚೀನಾ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲ-ಸಮೃದ್ಧ ಕಡಲ್ಕೊಳವನ್ನು ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವ ಸ್ಕಾರ್‌ಬರೋ ಶೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೀಜಿಂಗ್ ತನ್ನ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನಿಲಾ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಮನಿಲಾಗೆ ಸ್ಕಾರ್‌ಬರೋ ಶೋಲ್‌ ರೀಫ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಡೆಗಳು ಫಿಲಿಪಿನೋ ಮೀನುಗಾರರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ತೇಲುವ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರಿತ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸಿನ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡಾ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಲ್‌ಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೇಲುವ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳೂ ಸಹ ಈ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಈ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿಲಾದ ಕ್ರಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳು ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣದೆದುರು ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮನಿಲಾಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೊಡ್ರಿಗೋ ಡ್ಯುಟರ್ಟೆ ಅಡಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಅತ್ತ ಚೀನಾದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಇತ್ತ ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶವನ್ನು ವಸಾಹತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನೂತನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದವು. ಈ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಐದು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತು. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವು “ಫಿಲಿಪೈನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕಾದ ಭರವಸೆ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿಲಾ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಡಬಹುದು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆಗೆ ತೊಡಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು.

