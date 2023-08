ಎದುರಿಲ್ಲದ ಓಟ

August 26, 2023 10:39 am | Updated 10:39 am IST

ಗುರುವಾರ ಬಾಕುದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹು ಭಾರತೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟರ ಹರೆಯದ ಚೆನ್ನೈನ ತರುಣ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸೆನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದನ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದರು. ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲ್ಸೆನ್ ಐದು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡೆಯದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ತವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಿಲ್ಲದೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರೇ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೊಟದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಷ್ಟೇ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಟಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್‌ಗೇನೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಚೆಸ್ಸಿಗೇ ನಷ್ಟ. ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್ ಇರುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಗೆದ್ದವರೂ ಸಹ ತಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಿರುವವವರು ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಲ್‌ಸೆನ್‌ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರೂ ವಿರಳ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಹು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿಶ್ವ ನಂ. ೧ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ಧದ ಯಾವುದೇ ಗೆಲುವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಆತನದು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಆತ ವಿಶ್ವದ ೨೯ನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ೧೦ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಬಾಕುದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ವ ನಂ. ೨ ಮತ್ತು ನಂ. ೩ ಆಟಗಾರರಾದ ಹಿಕರು ನಕಮುರಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯನಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಿಗೈಸಿ. ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ೧೦ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಂ. ೧ ಆಗಿ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್. ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್‌ಸನ್‌ನ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿದಿತ್ ಗುಜರಾತಿ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದವರೆಗೂ ಬಂದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ಪಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ಹೊಸ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.