ನಿಠಾರಿ ವೈಫಲ್ಯ

October 20, 2023

ದೆಹಲಿ ಸಮೀಪದ ನೋಯ್ಡಾದ ನಿಠಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಕಟು ವಿಮರ್ಶೆ. ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಖುಲಾಸೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಚಾತುರ್ಯ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ನಿಠಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ತಥಾಕಥಿತ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಈ ತೀರ್ಪು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಮೊನೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಧೇರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಸುರೀಂದರ್ ಕೋಲಿ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಮೋರಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಇಷ್ಟು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಸಿಬಿಐ ಸಹ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿಗಳ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದು ಸೋಜಿಗ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿಬಿಐ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ವಕೀಲರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕೋಲಿ ನೀಡಿದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಪಂಧೇರ್ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಆರೋಪಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೋಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಧೇರ್‌ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ೧೨ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಧೇರ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕರಣವೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಕೋಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಆಪಾದಿತ ಅಶ್ಲೀಲ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ‘ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು’ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಕರೆದುತಂದು, ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ದೇಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದನು ಎಂಬುದು ಆರೋಪದ ಸಾರಾಂಶ. ಎಲ್ಲಾ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಪೊಲೀಸರ ವಾದ ಸಹ ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅಗೆದು ತೆಗೆದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಇವು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಕ್ರಮ ಅಂಗಾಂಗ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಏಕೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೀರ್ಪು ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮುಂಡವೂ ಸಹ ಸಿಗದಿದ್ದದ್ದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದರ ಭೀಭತ್ಸತೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ವೈಭವೀಕರಣ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ವ್ಯಾಪಕ ಜನಾಕ್ರೋಶದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ.

