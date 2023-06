ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಹೆಜ್ಜೆ

June 21, 2023 09:58 am | Updated 09:58 am IST

ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಬೀಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ೨೦೧೮ರ ನಂತರ ಚೀನಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶವೆಂದರೆ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಅವರು ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಈರ್ವರೂ ಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ದ್ವೈಪಾಕ್ಷಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ “ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದು”, ಯಾರೂ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ “ಘರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಅವರು ಬ್ಲಿಂಕೆನ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. “ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಕ್ಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಹೇಳಿದರು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ಭೇಟಿಯು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕಾ ವಿಧಿಸಿರುವ ರಫ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ತೈವಾನ್‌ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೀನೀ “ಪತ್ತೇದಾರಿ ಬಲೂನ್” ಅನ್ನು ಅದು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ರದ್ದಾದ ಬ್ಲಿಂಕೆನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತ. ಬ್ಲಿಂಕನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಭೇಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ “ಸಂವಹನ ಕೊರತೆಯ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು” ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು “ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ .... ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು” ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ೨೦೨೪ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಬೈಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಸಮಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿರಂತರ ಸಂವಾದವೊಂದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಬ್ಲಿಂಕನ್ ವಾದಿಸಿದರು.

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗಿಯೂ ಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ಮುರಿದುಬೀಳುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಈಗಿರುವ ಸವಾಲು. ಕ್ಸಿ ಅವರು ಬ್ಲಿಂಕೆನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ “ದೇಶಗಳು ಈರ್ವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು” ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅಮೆರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಚೀನಾದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳು ಅಮೆರಿಕಾ-ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಸೆದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಬಂಧವು ಇಂದು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಮೆರಿಕಾ ಭೇಟಿಯ ಸಂಧರ್ಭ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ “ಜಿ-೨” ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚೀನಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಭೇಟಿಗಳು ಹೊಸದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಳವಳವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿರಾಳತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

