ತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶ

October 21, 2023 10:07 am | Updated 10:07 am IST

ದುರ್ಬಲ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೊರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ “ವಾಯ್ಸ್” ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬೦ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ೫೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಕಲ್ಪನೆಯು ೨೦೧೭ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆ “ಉಲುರು ಹೇಳಿಕೆ”ಯನ್ನು ನೀಡಿತಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು “ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು” ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿತು. ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೩ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. “ವಾಯ್ಸ್” ಸಂಸ್ಥೆಯು “ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಈ ಮಹಾನ್ ದ್ವೀಪ ಖಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ, “ವಾಯ್ಸ್” ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ನಡುವೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಇದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಗುಂಪಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧನೆಗಳೂ ಇತರರಿಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೆರೆವಾಸ ದರ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

ಆದರೆ “ವಾಯ್ಸ್” ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅತ್ತ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೋತರೆ, ಇತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜನಾಂಗೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕೂಗಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ “ಬೇಡ” ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೪.೮ರಷ್ಟು ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸದರಿದ್ದು, ಅದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಪಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯವು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಮೂಲನಿವಾಸಿ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ‘ಫಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ಸ್’ ಜನರ ನಡುವೆ “ಕಾನೂನುಬದ್ಧ, ಸಂಧಾನ ಒಪ್ಪಂದ” ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಸುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿ ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಜನಮತ ಸಂಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ದೇಶವು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು “ವಾಯ್ಸ್” ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ಇಲ್ಲವೇ ಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶಾಸಕರ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದಲಾದರೂ, ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ತರದ ಹೊರತು, ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅದರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಗತವು ಮಸಿ ಬಳಿಯಲಿದೆ.

