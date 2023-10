October 10, 2023 10:27 am | Updated 10:27 am IST

ಶನಿವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಳಿಯು ಸುಮಾರು ೭೦೦ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹಮಾಸ್‌ನಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಘಟಿತ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರದ ದಾಳಿಗೂ ಮೊದಲು, ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ೩೦ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರ್ಕಾರವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಇತರ ನೀತಿ ಆದ್ಯತೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು “ಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರತೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿತ್ತು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಮಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೯೦ರ ದಶಕ ಮತ್ತು ೨೦೦೦ದ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಹಮಾಸ್ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ತೋರದೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ.

ದಾಳಿಯು ಹಲವು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಮಾಸ್‌ನ ವಿವೇಚನಾರಹಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಖಂಡನೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇಧ ಮಾಡದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಾಳಿಯು ಅನೇಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಜೀವಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಸುಧೀರ್ಘ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೊಗೆಯಾಡುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತಾಗಿದ್ದವು. ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೊಡಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಕ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿ ಜನರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಸಂಘಟಿತರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದೂ ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ನಿಲುವು ತಾಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಳಿಗಳಾವುವೂ ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಡುವೆ ಬಹುದಶಕಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಮರೆಯಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲ ಪಾತಕವಾದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಬಯಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಈ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

