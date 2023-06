ಅಮಾಯಕರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ

June 19, 2023 10:13 am | Updated 10:13 am IST

ಶಂಕಿತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಉಗಾಂಡಾ-ಕಾಂಗೊ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ೩೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ೪೧ ಜನ ಸತ್ತಿರುವುದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಾದ್ಯಂತ, ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಸೊಮಾಲಿಯಾವರೆಗೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಗ್ರವಾದಿ ಹಿಂಸೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉಗ್ರವಾದವೇನೂ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಉಗಾಂಡಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಲೈಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ (ಎಡಿಎಫ್) ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂಗೋದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗೋ ಗಡಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಲುಬಿರಿಹಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಪೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೇಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಎಡಿಎಫ್ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ಸುಮಾರು ೮೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಂದರು. ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಡಿಎಫ್ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಘಾತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಾಲ ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉಗಾಂಡಾದ ನಾಯಕ ಯೊವೆರಿ ಮುಸೆವೆನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಲವಾರು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳು ಕೂಡಿ ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಡಿಎಫ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡವು. ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್‌ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಡಿಎಫ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ ಮುಸೆವೆನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾದ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೧೪ರಷ್ಟಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು. ೧೯೯೮ರ ಶಾಲೆಯ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎಡೆಎಫ್ ಅನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಲು ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಸೇನೆಗಳು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದು ಈ ಗುಂಪು ಪೂರ್ವ ಕಾಂಗೋದ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಲ್ ಖೈದಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್-ಸಂಯೋಜಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಲಿಬಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿ ಮುಅಮ್ಮರ್ ಗಡ್ಡಾಫಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದೆ. ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ೧೯೮೬ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸೆವೆನಿ ಅವರಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸ್ಥಿರತೆಯಾಗಲಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಲಿ ನೆಲೆಸಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮದ ಮಿತ್ರನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ದಮನಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗೋದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ ಎಡಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಆಡಳಿತಗಳು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

