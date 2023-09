ನಾಟಕೀಯ ಪಲ್ಲಟ 

September 27, 2023 11:03 am | Updated 11:03 am IST

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ತ್ಯಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಠಾತ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದವು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಿರ್ಧಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತಾ ದಳ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಪಕ್ಷವು ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮೈತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದು ಹಳಿತಪ್ಪಿದ್ದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನಿಯೋಗವು ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ-ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ೨೦೧೮ರ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ೩೭೦ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಸಂಧರ್ಭ ಮತ್ತು ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಸಂಧರ್ಭಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತ್ತು. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ. ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ’ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕದೆ ಬಚಾವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳೆಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಪಕ್ಷವು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೫ ರಂದು ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಸಿಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯ್ಕತ್ವದ ಮೇಲಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಯವು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನೇ ಗುರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಐಕಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಪಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹೇಳಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅನೇಕ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಅಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಶಕ್ತ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸೇರುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಡಿಎಂಕೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬಹುದು. ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ೧೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಕಾರಣ, ತನ್ನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಡಕು ಮೂಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೪ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಎನ್‌ಡಿಎಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೂಜು. ಇದರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.

